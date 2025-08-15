মনের ভাবনা পড়ার কৌশল উদ্ভাবন করলেন বিজ্ঞানীরা

মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর নীরব চিন্তাভাবনা বা ‘ইনার স্পিচ’ (মনের কথা) শনাক্ত করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। মস্তিষ্কের-কম্পিউটার ইন্টারফেস (বিসিআই) প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটিকে একটি বড় অগ্রগতি বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।
এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে সেল বিজ্ঞান সাময়িকীতে। এই উদ্ভাবনের ফলে যেসব মানুষ কথা বলতে পারেন না, তাঁরা চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।
গবেষণায় দেখা গেছে, একজন ব্যক্তি যখন মনে মনে একটি নির্দিষ্ট শব্দ (যেমন, একটি পাসওয়ার্ড) ভাবেন, তখন বিসিআই সিস্টেম সেই চিন্তাকে অনুবাদ করা শুরু করে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে ৭০ শতাংশের বেশি নির্ভুলতার সঙ্গে মনের ভাবনার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে বিসিআই প্রযুক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সিস্টেমে মস্তিষ্কের যে অংশটি শারীরিক নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে সেন্সর স্থাপন করে এবং সেখান থেকে স্নায়ু সংকেত ডিকোড (পাঠোদ্ধার) করা হয়। এটি কৃত্রিম হাত নড়াচড়ার মতো কাজে সাহায্য করে। এখন পর্যন্ত বিসিআই প্রযুক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের কথা বলার প্রচেষ্টাকে ডিকোড করতে পারত। ব্যবহারকারী যখন কথা বলার চেষ্টা করেন, তখন বিসিআই সেই চেষ্টা থেকে উৎপন্ন মস্তিষ্কের কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করে, কম্পিউটারে টাইপ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর ও ক্লান্তিকর।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বেনিয়ামিন মেশেদে-ক্রাসা বলেন, ‘যদি কাউকে কথা বলার চেষ্টার পরিবর্তে শুধু কথা ভাবাটাই যথেষ্ট হয়, তবে এটি তাদের জন্য সহজ এবং দ্রুত হবে।’
গবেষক দল অ্যামাইওট্রফিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস (এএলএস) বা ব্রেনস্টেম স্ট্রোকের কারণে গুরুতর পক্ষাঘাতগ্রস্ত চারজন রোগীর মস্তিষ্কে মাইক্রোইলেক্ট্রোড স্থাপন করেন। এই মাইক্রোইলেক্ট্রোডগুলো মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্স থেকে স্নায়ু কার্যকলাপ রেকর্ড করে। গবেষকেরা রোগীদের কিছু শব্দ মনে মনে ভাবতে বা বলার চেষ্টা করতে বলেন। তাঁরা দেখতে পান, কথা বলার চেষ্টা এবং মনের ভেতরে কথা ভাবা, উভয় ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের একই অংশে উদ্দীপনা দেখা যায়, যদিও মনে মনে কোনো কথা ভাবলে তার মাত্রা তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকে।
গবেষক দল এই ‘ইনার স্পিচ’ ডেটা ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলকে প্রশিক্ষণ দেয়। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই বিসিআই সিস্টেম ১ লাখ ২৫ হাজার পর্যন্ত শব্দভান্ডার থেকে মনের ভেতরে ভাবা বাক্যকে ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত নির্ভুলতার সঙ্গে ডিকোড বা পাঠোদ্ধার করতে পারে।
গবেষক দলের প্রধান ফ্রাঙ্ক উইলেট বলেন, ‘বিসিআই-এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই কাজ আমাদের আশা দিচ্ছে যে, একদিন স্পিচ বিসিআই যোগাযোগকে কথোপকথনের মতোই সাবলীল, স্বাভাবিক এবং আরামদায়ক করে তুলবে।’