রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বিস্মৃত এক ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক, যিনি মহেঞ্জোদারো সভ্যতার প্রকৃত আবিষ্কারক

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দুর্দান্ত এক অভিযাত্রী ও প্রত্নলিপি বিশেষজ্ঞ। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ‘আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র (এএসআই) হয়ে কাজ করতেন। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন নিদর্শন, শিলালিপি আর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বেড়াতেন তিনি।

মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার ইতিহাসে বড় অর্জন হলেও এ নিয়ে নানা বিতর্কে ঢাকা পড়েছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন। তাঁর স্বাধীনচেতা স্বভাব আর ঔপনিবেশিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করার কারণে প্রায়ই সমস্যায় পড়তেন তিনি। এতে তাঁর অবদান আড়াল হয়ে যায়—এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস থেকেও হারিয়ে যেতে বসে।

মজার বিষয় হলো, মহেঞ্জোদারো নিয়ে তাঁর প্রতিবেদনগুলো কখনোই প্রকাশ করেনি এএসআই। পরবর্তী সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ পি কে মিশ্র অভিযোগ করেন, তৎকালীন এএসআইয়ের প্রধান জন মার্শাল ইচ্ছাকৃতভাবে এই গবেষণা আড়াল করেন এবং আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিজের নামে তুলে নেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মিশ্র বলেন, ‘বিশ্ব জানে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের কৃতিত্ব মার্শালের। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন ইতিহাসের এক ক্ষুদ্র পাদটীকা করে রাখা হয়েছে।’

বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের হরপ্পায় একটি খনন স্থান। ছবি: এএফপি

বিতর্কিত অধ্যায়

ইতিহাসবিদ নয়নজ্যোতি লাহিড়ীর ‘Finding Forgotten Cities: How the Indus Civilization Was Discovered’ বইয়ে বলা হয়েছে, রাখালদাস ছিলেন স্পষ্টভাষী, কৌশল ও কূটনীতির ঘাটতি ছিল তাঁর। তাঁর ব্যবহারে প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদ বাধত।

বইটিতে বলা হয়, একবার তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি জাদুঘর থেকে শিলালিপি ও চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আবার অন্য একবার কোনো অনুমতি ছাড়াই বাংলার এক জাদুঘর থেকে মূর্তি সরিয়ে নিজের কর্মস্থলে নিতে চেয়েছিলেন।

এ ছাড়া আরেক ঘটনায় অনুমোদন ছাড়াই তিনি পুরোনো একটি চিত্রকর্ম কিনে ফেলেন, যার দাম নিয়েও পরে প্রশ্ন ওঠে। লাহিড়ী লেখেন, রাখালদাস অনেক প্রতিভার অধিকারী হলেও প্রায়ই সবার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসতেন।

শৈশব ও অভিযাত্রার গল্প

১৮৮৫ সালে বাংলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শৈশব কেটেছিল বহরমপুর শহরে। এই শহরের মধ্যযুগীয় নানা স্মৃতিস্তম্ভ তাঁকে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর ভ্রমণপ্রীতি ছিল প্রবল। একবার ‘ভারতে শক জাতির ইতিহাস’বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে নিজেই চলে যান পাশের রাজ্যের জাদুঘরে। সেখানে ঘুরে দেখেন ওই সময়কার শিলালিপি আর ভাস্কর্য।

ইয়ামা পাণ্ডের ‘The Life and Works of Rakhaldas Banerji’ বইয়ে বলা হয়েছে, তিনি ১৯১০ সালে এএসআইয়ে খনন সহকারী হিসেবে যোগ দেন। এরপর দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ১৯১৭ সালে পশ্চিম ভারতের সুপারিনটেনডিং আর্কিওলজিস্ট হন। এই দায়িত্বে থেকেই ১৯১৯ সালে প্রথম মহেঞ্জোদারো পরিদর্শনে যান।

পরবর্তী কয়েক বছরে সেখানে খননকাজ চালিয়ে আবিষ্কার করেন প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ, মুদ্রা, সিল, মৃৎপাত্র ও সূক্ষ্ম হাতিয়ার।

১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে মহেঞ্জোদারো নগরের একাধিক স্তরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো স্তরটি ছিল আজ থেকে প্রায় ৫৩০০ বছর আগে গড়ে ওঠা। তখনো ইতিহাসবিদেরা জানতেন না, সিন্ধু সভ্যতা এত বিস্তৃত ছিল। আজ জানা যায়, সিন্ধু উপত্যকা ধরে প্রায় ৩ লাখ ৮৬ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা।

রাখালদাসের খননকাজে পাওয়া তিনটি সিলে হরপ্পা থেকে পাওয়া সিলের মতোই প্রতীক ও লিপি ছিল। এতে প্রমাণ হয়, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা একই সভ্যতার অংশ।