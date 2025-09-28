হোম > বিজ্ঞান

ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের স্বর্ণপদক বিজয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বাংলাদেশের হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে যশোর পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মখদুম আমিন ফাহিম। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডের চতুর্থ আসরে স্বর্ণপদক জিতেছে বাংলাদেশ। সশরীরে ও অনলাইন মিলিয়ে ২০টি দেশের ৯০ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে এই আসরে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিল ছয় সদস্যের একটি দল। এ ছাড়া দুটি রৌপ্য, একটি ব্রোঞ্জ পদক ও সম্মানসূচক স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ দলের সদস্যরা।

রাশিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সিরিয়াস এডুকেশন সেন্টারের উদ্যোগে এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। গত ২১ সেপ্টেম্বর রাশিয়ার উষ্ণতম শহর সোচির সিরিয়াস অলিম্পিক সিটিতে বসেছিল এই আন্তর্জাতিক আসর।

গতকাল ২৭ সেপ্টেম্বর সমাপনী দিনে সিরিয়াস কনফারেন্স সেন্টারে রাশিয়ান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. ওলেগ মালাকভসহ রাশিয়ান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফলাফল ঘোষণা এবং বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে সনদপত্র ও মেডেল প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে যশোর পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মখদুম আমিন ফাহিম।

দুটি রৌপ্যপদক পেয়েছে ঢাকার হীড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এ লেভেলের শিক্ষার্থী সপ্তর্ষি রহমান এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রাদিত রাইয়ান।

ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. জুবায়ের হোসেন জিসান।

এ ছাড়া বাংলাদেশ দলের আরেক সদস্য খুলনার সাউথ হেরাল্ড ইংলিশ স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সায়ন্তন রায় পেয়েছে সম্মানসূচক স্বীকৃতি।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে বাংলাদেশ অস্ট্রো-অলিম্পিয়াড জাতীয় কমিটির পরিচালক শাহপার আলম বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

শাহপার আলম বলেন, বিজয়ীদের বরণ করে নিতে আজ রোববার ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে।

