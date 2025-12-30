খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দায় শেখ হাসিনা এড়াতে পারে না: রাশেদ খান

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দায় কোনোভাবেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এড়াতে পারেন না বলে মন্তব্য করেছেন সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খান।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
রাশেদ খান বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে আমাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এর দায় কোনোভাবেই শেখ হাসিনা এড়াতে পারে না। আওয়ামী লীগ এমন একটি পাপিষ্ঠ দল। এই দল জনগণের ওপরে দমন-পীড়ন করেছে।’
রাশেদ খান বলেন, ‘আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিল এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শুধু তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী রেখেছিল। সেখানে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করেছে যে নেত্রী সুস্থ অবস্থায় কারাগারে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন অভ্যুত্থানের পরে, আমরা দেখেছি তিনি হুইলচেয়ারে করে ফিরে এসেছেন। আমাদের কাছে কোনোভাবে এটি প্রত্যাশিত ছিল না। আমরা যাকে হারিয়েছি, তার মতন মানুষকে আমরা আর কখনোই ফিরে পাব—এটি আমরা মনে করি না।’
রাশেদ খান বলেন, ‘আমরা পুরো বাংলাদেশের মানুষ আজকে শোকাহত, মর্মাহত। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে তিনি তত দিন পর্যন্ত আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন, যত দিন না পর্যন্ত খুনি শেখ হাসিনার বিচার হয়। খুনি শেখ হাসিনা দিল্লিতে পালিয়ে আছে। দেখেন, তার জন্য কিন্তু বাংলাদেশে কাঁদার মানুষ নাই। কিন্তু আজকে বেগম খালেদা জিয়া বিদায় নিয়েছেন, সারা বাংলাদেশের মানুষ আজকে তাঁর জন্য কাঁদছে। আজকে পুরো বাংলাদেশ স্থবির হয়ে আছে। আজকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে শোক।’
বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা ঘরে-ঘরে, মসজিদে-মসজিদে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করেন। তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক ছিলেন। তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের প্রতীক ছিলেন। তিনি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই শিখিয়েছেন। তিনি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে আমাদের লড়াই শিখিয়েছেন। তিনি একজন গৃহিণী থেকে যেভাবে আন্তর্জাতিক মানের একজন নেতায় পরিণত হয়েছিলেন, বিশ্বে এটি বিরল। আমরা এ রকম নেত্রীকে পেয়ে গর্বিত।’
বেগম খালেদা জিয়ার জন্য আজ পুরো জাতি শোকাহত। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাকে বেহেশতে নসিব করেন।