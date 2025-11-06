শাপলা চত্বর ও কাকরাইলে জামায়াতসহ ৮ দলের নেতা-কর্মীদের অবস্থান

নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেবে আন্দোলনরত আট দল।
পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীর মতিঝিল শাপলা চত্বর এবং কাকরাইল মোড়ে জড়ো হয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা। সকাল ১০টায় বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মিছিল নিয়ে আসেন তাঁরা।
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সুমন জানান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে পল্টন মোড় অভিমুখে মিছিল শুরু হবে। জামায়াতের অন্যান্য শাখাও যুক্ত হবে এই মিছিলে। সেখানে অন্যান্য ইসলামী দল একত্রে উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হবে।
এরপর প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে যাবেন তাঁরা। মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেবেন নেতারা।