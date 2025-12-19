সহিংসতায় না জড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধের আহ্বান আসিফ মাহমুদের

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার বিচারের দাবিতে সহিংসতায় না জড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এ আহ্বান জানান তিনি।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের প্রতি জরুরি আহ্বান—এই দেশ আমাদের। এর সম্পদ, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বও আমাদেরই। কোনো প্রকার সহিংসতায় জড়িয়ে না পড়ে, শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে হাদি ভাইয়ের হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।’
সম্মুখসারির এই জুলাই যোদ্ধা আরও বলেন, ‘সারা দেশের মানুষ ওসমান হাদির জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভাজনকে উসকে দেওয়ার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল গণমাধ্যম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমন অনেক জায়গায় হামলা চালিয়েছে, অগ্নিসংযোগ করেছে। আমরা স্পষ্টভাবে এর বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করছি।’
আসিফ বলেন, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, এই আন্দোলনকে বিতর্কিত করার জন্য, প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ প্রমাণের জন্য আজও বিভিন্ন স্থানে হামলা এবং অস্থিতিশীল করার এক ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে।’ সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসিফ বলেন, ‘আমাদের দেশের সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। কোনো গণমাধ্যম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যেন ক্ষতি না হয় সেটা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।’
এর আগে, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এক ফেসবুক পোস্টে সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘জনগণের ন্যায্য বিক্ষোভকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে কিছু হঠকারী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য জুলাই আন্দোলনের চেতনার বিরোধী।’
নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘এসব গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড বিভ্রান্তিকর এবং তারা আন্দোলনকে সহিংস পথে নেওয়ার চেষ্টা করছে।’ এ অবস্থায় সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।