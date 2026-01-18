নাহিদ ও নাসীরুদ্দীনকে ইসির শোকজ বিধিবহির্ভূত: এনসিপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরউদ্দীন পাটোয়ারীকে নির্বাচন কমিশন বিধি বহির্ভূতভাবে শোকজ নোটিশ দিয়েছে। আজ রোববার রাতে এক সংবাদ বার্তায় এনসিপি এই অভিযোগ করেছে।
এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলমের পাঠানো বার্তায় বলা হয়, গণভোটের পক্ষে ক্যাম্পেইন (প্রচার) করায় ইসি শোকজ করেছে।
‘দেশ সংস্কারের গণভোট হ্যাঁ- এর পক্ষে থাকুন’ সম্বলিত ব্যানার টানানো হয়েছে, যেটা নাহিদ ইসলামের শাপলাকলি মার্কায় ভোট দেওয়ার কোনো প্রচারণা ছিল না। গণভোটের প্রচারের জন্য যে সকল বিধিমালা রয়েছে তা কোনভাবেই লঙ্ঘিত হয়নি। তাছাড়াও নির্বাচনী আচরণ বিধিমেলার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।’
এর আগে, রোববার নির্বাচন কমিশন জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর ১৮ নম্বর বিধি অনুযায়ী, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী ভোটগ্রহণের নির্ধারিত দিনের ৩ সপ্তাহ (২১ দিন) আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না। এই নিয়ম অমান্য করায় তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কাছে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, ঢাকা-১১ ও ঢাকা-৮ আসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রার্থীদের (নাহিদ ও নাসীরুদ্দীন) ‘বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি’ এবং ‘গণভোটকে হ্যাঁ বলি’ স্লোগান সংবলিত বড় বড় বিলবোর্ড টানানো হয়েছে। যা সরাসরি নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী।