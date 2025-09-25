হোম > রাজনীতি

আদালতের আদেশে নিবন্ধন পেল লেবার পার্টি, প্রতীক আনারস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

আদালতের আদেশে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ লেবার পার্টিকে নিবন্ধন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রতীক হিসেবে তাদের দেওয়া হয়েছে আনারস।

আজ বৃহস্পতিবার লেবার পার্টিকে নিবন্ধন সনদ দেয় ইসি।

নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের সই করা সনদে বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব (আরপিও) অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের গত ২৯ মে তারিখের রায় ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লেবার পার্টিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন করেছে। দলটির নিবন্ধন নম্বর ৫৬।

লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর দলের প্রতীক আনারস।

এর মধ্য দিয়ে দেশে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা দাঁড়াল ৫২টি (স্থগিত থাকা আওয়ামী লীগসহ)।

