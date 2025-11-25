দেশে নির্বাচনের আবহ সৃষ্টি হয়েছে: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে একটা নির্বাচনের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঠাকুরগাঁও আইনজীবী সমিতির হলরুমে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বিএনপি মহাসচিব এ কথা বলেন।
বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা যথেষ্ট উপযোগী রয়েছে। ভালো আছে। কারণ, এখন আর এমন কোনো পরিস্থিতি নাই, যেখানে নির্বাচন ব্যাহত হবে। সেটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।’
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ব্যক্তিগত কষ্টের কথা স্মরণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘দীর্ঘ ১৫ বছর রাজনৈতিক জীবনে মনে হয়েছে আমি যদি আইনজীবী হতাম, এতটা অত্যাচার আমার ওপর হতো না।’
আশা না ছাড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ‘আমি আশাবাদী মানুষ। আমি বহুবার জেলে গিয়েছি। ১৫ বছর কষ্ট করেছি, কিন্তু আশা ছাড়িনি। আমি এটা বিশ্বাস করি, আমি যদি লড়াই করি, তাহলে নিঃসন্দেহে একদিন না একদিন বিজয় আসবেই।’
নতুন প্রজন্মের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এনসিপি ছেলেদের একটি দল হয়েছে। ইয়াং বয়েজ। আমাদের উচিত এ ধরনের ইয়াং ছেলেদের স্বাগত জানানো। কারণ, আমাদের পরে নিউ জেনারেশন দরকার হবে, যারা প্রকৃত অর্থে দেশকে কিছু দিতে পারবে।’
৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর কারাবন্দী খালেদা জিয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ম্যাডাম জিয়া অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও যে ছোট্ট ড্রাফটে তার সংশোধনী বসিয়েছিলেন, তার প্রথম লাইনটি ছিল—‘প্রথম রাইটটা লেখবা এখন আর কোনো প্রতিহিংসা নয়, প্রতিশোধ নয়।’
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘দেখেন কত উঁচু মনের নেতা। এত ভয়াবহ ঘটনা, প্রায় ২০০০ ছাত্র, নারী ও শিশু নিহত হয়েছে। ছয় বছর ধরে জেলে। প্রথম কথাই বললেন আর কোনো প্রতিহিংসা নয়। প্রতিশোধ নয়। আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সুন্দর ভালোবাসার দেশ গড়ব’।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক মকদুম সাব্বির মৃদুল, পিপি মো. আব্দুল হালিম, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি এন্তাজুল হকসহ অনেকে।