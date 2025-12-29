ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন

ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন।
আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, দেশ গঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এবং জুলাই বিপ্লবের অংশীজনদের ঐক্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছেন। এ সময় তিনি ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে পাটোয়ারীর জন্য মন থেকে শুভকামনা জানান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, প্রায় আট মাস আগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাঁকে ঢাকা-৮ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে তিনি তখন থেকেই মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন। ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে মনোনয়ন পাওয়ায় শুরুতে কিছুটা শঙ্কা থাকলেও আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রচারণা চালান।
হেলাল উদ্দিন বলেন, তাঁর সাংগঠনিক সহকর্মীরা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও দিনরাত পরিশ্রম করে বাসায় বাসায় গিয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতের পক্ষে একটি গণজোয়ার তৈরি হয়।
তবে প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে কেউ যেন মনঃক্ষুণ্ন না হন, সে আহ্বান জানিয়ে হেলাল উদ্দিন বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই সবার দায়িত্ব। তিনি জানান, তাঁরা শুধু এই সিদ্ধান্ত মেনেই নেবেন না, বরং জোটের প্রার্থীকেই নিজেদের প্রার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে আগের মতোই মাঠে কাজ করে যাবেন।
ঢাকা-৮ আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে হেলাল উদ্দিন বলেন, এই আসন থেকেই প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন শহীদ ওসমান বিন হাদি। নিজেকে একজন জুলাই যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের আরেকজন সম্মুখসারির যোদ্ধা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে এই আসনে প্রার্থী করায় তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।’