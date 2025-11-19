হোম > রাজনীতি

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ ট্যাগের প্রবণতা বেড়ে গেছে: নুর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দশমিনায় পথসভায় বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘হুমকিধমকি দিয়ে আর কেউ জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না। জনগণের ভোট ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সংসদের কোনো পদে কেউ আর আসতে পারবে না।’

আজ বুধবার নিজের নির্বাচনী এলাকা পটুয়াখালী-৩ আসনের দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নে আয়োজিত এক পথসভায় নুরু এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে চর দখল, হয়রানি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ বা ‘আওয়ামী লীগ’ ট্যাগ দিয়ে অপবাদ দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পথসভায় নূর বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হবে, আগামী বাংলাদেশ কোন পথে অগ্রসর হবে। বিগত ৫০ বছরের রাজনীতিকে ‘ধর, মার, খাও ও লুটপাটের রাজনীতি’ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে এমপি পর্যন্ত অনেক জনপ্রতিনিধি উন্নয়নের নামে জনগণের সম্পদ লুটপাট করেছেন।

নুরুল হক নুর অভিযোগ করে বলেন, একটি মসজিদের জন্য ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ হলে দেড় লাখ টাকার কাজ হয়। ২ কোটি টাকার রাস্তার কাজ হয় ১ কোটি টাকারও কম। ফলে বছরের ভেতরেই রাস্তায় গর্ত, মানুষের দুর্ভোগ। অটো উল্টে মানুষ মারা যাচ্ছে। এসবের কারণ, কাজের অর্ধেকও বাস্তবায়ন না হওয়া।

ভিপি নুর আরও বলেন, এসব অনিয়মের সঙ্গে অনেক জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি জড়িত, তাঁরা কমিশন নেন। তবে তাঁর দলের কর্মীদের ‘মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সংগ্রামী মানুষ’ হিসেবে দাবি করেন তিনি।

ডাকসুর সাবেক এই ভিপি আরও বলেন, জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে কৃষক শ্রমিক, সাধারণ মানুষের আন্দোলনের ফলেই বিগত সরকারের পতন হয়েছে। এখন প্রয়োজন এমন একটি বাংলাদেশ গড়া, যেখানে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার আইনি অধিকার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমান সুযোগ থাকবে এবং কাউকে অন্যায়ভাবে হয়রানি সহ্য করতে হবে না।

সভায় সভাপতিত্ব করেন গণঅধিকার পরিষদ বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের আহ্বায়ক মফিজুর রহমান মাহফুজ। সঞ্চালনায় ছিলেন ইউনিয়ন শাখার সদস্যসচিব ইমরান হাওলাদার। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ভিপি নুরুল হক নুর পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসন থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার সিদ্ধান্ত এখনো স্থগিত রয়েছে। স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাবি ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুনকে। বিএনপির সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের জোট হলে নুরুল হক নুর এ আসনে জোটের প্রার্থী হতে পারেন বলে আলোচনা আছে।

