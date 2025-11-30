হোম > রাজনীতি

১৭০ আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডির প্রার্থী ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৭০ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডি। প্রার্থী ঘোষণা করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়।

তালিকা অনুযায়ী জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব লক্ষ্মীপুর-৪ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। এ ছাড়া দলটির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন ফেনী-৩ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।

দলের গুরুত্বপূর্ণ অন্য নেতাদের মধ্যে নোয়াখালী-৩ আসন থেকে নির্বাচন করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন থেকে অ্যাডভোকেট কে এম জাবির, চট্টগ্রাম-৫ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, ঢাকা-১৫ আসনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাইনুর রহমান, বাগেরহাট-৪ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল লতিফ খান, ঢাকা-১০ আসন থেকে অ্যাডভোকেট সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, ঢাকা-৯ আসন থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নাসিম, ঢাকা-৮ আসন থেকে এ কে এম মিজান উর রশিদ চৌধুরী, খুলনা-২ আসন থেকে খান লোকমান হাকিম এবং ঝালকাঠি-১ আসন থেকে মো. সোহরাব হোসেন নির্বাচনে অংশ নেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেন, ‘২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দলগতভাবে অংশগ্রহণ করবে। আমরা এখন প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করছি। তবে এটি সংযোজন-বিয়োজনও হতে পারে।’

জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব বলেন, ‘আমরা শুধু একটি সরকার পরিবর্তনের লড়াই করছি না। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে নিজেদের সংস্কারমুখী একটি রাজনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।’

