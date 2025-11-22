হোম > রাজনীতি

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গাইবান্ধা-১ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় শনিবার বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, সড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর থেকে এসব কর্মসূচি চলছে।

গাইবান্ধা-১ আসন

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশ। এই আসনে বিএনপির আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. আরেফিন আজিজ সরদার সিন্টুর পক্ষের নেতা-কর্মীরা এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। বিক্ষোভ মিছিলটি সুন্দরগঞ্জ ডি ডাব্লিউ সরকারি কলেজ থেকে বের হয়ে বাহিরগোলার মোড় হয়ে থানার সামনে দিয়ে স্বাধীনতা চত্বরে এসে সমাবেশ করে।

ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় অধ্যুষিত ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চার শতাধিক ভ্যান নিয়ে দুই উপজেলার বিভিন্ন বাজার ও প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এ দাবি জানান সালমান ওমর রুবেল সমর্থকেরা।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসন

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দাবিতে নিকলী থেকে বাজিতপুরের ২২ কিলোমিটার সড়কের শতাধিক স্থানে মানববন্ধন করেন তাঁর সমর্থকেরা। বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের একাংশের নেতা-কর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

কোন মানদণ্ডে তিনি মনোনয়নবঞ্চিত হলেন, তা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে জানতে চেয়েছেন চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নান। শুক্রবার রাতে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের আশেক আলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মতবিনিময় সভায় তিনি এই প্রশ্ন রাখেন।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দাবিতে নিকলী থেকে বাজিতপুরের ২২ কিলোমিটার সড়কের শতাধিক স্থানে মানববন্ধন করেন তাঁর সমর্থকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-৪ আসন

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। গতকাল বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের কর্নেল হাট থেকে সীতাকুণ্ড উপজেলার বড় দারোগার হাট পর্যন্ত এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজার হাজার সমর্থক, নেতা-কর্মীকে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।

মুন্সিগঞ্জ-১ আসন

মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে জেলার শ্রীনগরে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করা হয়। গতকাল বেলা ১১টার দিকে শ্রীনগর স্টেডিয়ামে এ আসনের শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে সমাবেশ করে। দলের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে ওই সমাবেশ মঞ্চে এক কাতারে দাঁড়ান তিন মনোনয়নবঞ্চিত নেতা। তাঁরা হলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মমিন আলী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ হোসেন।

রাজশাহী-১ আসন

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) ও রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। গতকাল বিকেলে পবা উপজেলার খড়খড়ি ও গোদাগাড়ীর সিঅ্যান্ডবি মোড়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়। বিকেলে রাজশাহী-১ আসনের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী সুলতানুল ইসলাম তারেকের অনুসারীরা গোদাগাড়ীর মহিষালবাড়ি বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক হয়ে সিঅ্যান্ডবি মোড়ে যায়। এরপর নেতা-কর্মীরা সেখানে শুয়ে পড়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে দুই পাশে দীর্ঘ যানজট দেখা দেয়। এদিকে রাজশাহী-৩ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া শফিকুল হক মিলনের মনোনয়ন বাতিল করার দাবিতে পবা উপজেলার খড়খড়ি এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতা রায়হানুল আলম রায়হানের সমর্থকেরা।

