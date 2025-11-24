হোম > রাজনীতি

সুন্নি জোট থেকে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে: তাহেরী

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনেই বৃহত্তর সুন্নি জোটের প্রার্থী দেওয়া বলে জানিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। আজ সোমবার সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের সামনে এ তথ্য জানান তিনি।

সুফীবাদী সংগঠন বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাংগঠনিক সচিব তাহেরী বলেন, ‘এদেশে একমাত্র শান্তিপ্রিয় দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আপনারা জানেন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ ও সুপ্রিম পার্টি— তিনটি দল মিলে আমাদের বৃহত্তর সুন্নি জোট হয়েছে। আরো কিছু দল আছে তারাও একাত্মতা পোষণ করবেন বলে আমি আশা করি।’

তিনি আরো বলেন, ‘এদেশের শতকরা ৬৫ ভাগ জনতা সুফিবাদী তরিকাপন্থী মানুষ। আমি মনে করি, তরিকাপন্থীরা যেভাবে এই দেশকে ধারণ করে এবং তরিকাপন্থীরা যেভাবে দেশের ধর্মকে ধারণ করে, এই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে যদি শিথিল করতে হয়, শান্তিপ্রিয় করতে হয়, তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে মূল থিমটা আছে, এই থিমটার রাজনৈতিক প্রয়োগ করা উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবার বৃহত্তর সুন্নি জোট সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৩০০ আসন প্রার্থী দেবে।’

দেশবাসীর ও সুন্নি জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাহেরী বলেন, ‘এই দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় এবং ধর্মকে সুন্দর করে সম্প্রীতির মাধ্যমে সকল শ্রেণীর ভেদাভেদ সবকিছুর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরা যদি আমাদের মূল বার্তাগুলো যদি আমরা যদি পৌঁছাতে পারি এবং দেশবাসী, জনগণ যদি আমাদেরকে ইনশল্লাহ সম্মতি দেয় ইনশল্লাহ আশা করছি আমরা ভালো কাঙ্খিত ফল পাব।’

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর তাহেরী প্রাইভেট কারে করে রংপুরে যান। রংপুর সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তিনি পাক পাঞ্জাতন সুন্নি মিশন সংস্থার আয়োজনে মুর্শিবাদ আনছারীয়া কাদেরীয়া দরবার শরিফে তাজদারে আউলিয়া কনফারেন্সে প্রধান বক্তা হিসেবে কথা বলবেন।

