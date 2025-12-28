হোম > রাজনীতি

প্রথমবার গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ রোববার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আসেন তারেক রহমান। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে গেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার দুপুর ১টা ৪২ মিনিটে সেখানে যান তিনি।

এ সময় তারেক রহমানকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তাঁর সঙ্গে আরও ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, জীবনে প্রথমবারের মতো গুলশান কার্যালয়ে গিয়েছেন তারেক রহমান। গুলশান কার্যালয়ে তারেক রহমানের আজই তাঁর প্রথম অফিস। কার্যালয়ে আসার পর তারেক রহমান তাঁর নিজের কক্ষে নির্ধারিত চেয়ারে বসেন।

