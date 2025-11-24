হোম > রাজনীতি

দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেলে নির্বাচনী শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল মনোনীত প্রার্থীদের মোটরসাইকেলে শোভাযাত্রা করে প্রচারণা চালানো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) জামায়াত আমিরের এ-সংক্রান্ত এক নির্দেশনা সারা দেশে অধস্তন শাখাগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা বা মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র‍্যালি ও মোটর শোভাযাত্রা লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে কয়েকটি দুর্ঘটনা ও আহতের প্রেক্ষাপটে সম্মানিত আমিরে জামায়াত এখন থেকে সব জেলা বা মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র‍্যালি ও শোভাযাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করা থেকে বিরত থাকতে দল থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর রংপুরের গঙ্গাচড়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোডাউনের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নুর আলম (৫৮) নামের দলের এক কর্মী নিহত হন। তিনি রংপুর নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ড হাজীরহাট এলাকার মৃত মনছুর আলীর ছেলে। উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের সয়রাবাড়ী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

