নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীদের জন্য বিএনপির নির্দেশনা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণায় দলের মনোনীত প্রার্থীদের দিকনির্দেশনা দিয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। আজ রোববার কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খানের সই করা নির্দেশনাটি জারি করা হয়। তাতে ব্যানার, বিলবোর্ড, ফেস্টুন হ্যান্ডবিল, লিফলেট, ছবি ও ভোটার স্লিপ সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
নির্দেশনায় ব্যানার, বিলবোর্ড, ফেস্টুন, হ্যান্ডবিল/ লিফলেট ও ভোটার স্লিপের আকার (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ব্যানার হবে ১০ ফুট/৪ ফুট, বিলবোর্ড ১৬ ফুট/৯ ফুট, ফেস্টুন ১৮ ইঞ্চি/২৪ ইঞ্চি, হ্যান্ডবিল ও লিফলেট ৮.২৭ ইঞ্চি/১১.৬৯ ইঞ্চি, ছবি (পোর্ট্রেট) ৬০ সেন্টিমিটার/৪৫ সেন্টিমিটার এবং ভোটার স্লিপ ১২ সেন্টিমিটার/১৮ সেন্টিমিটার।
নির্দেশনায় বলা হয়, নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে কোনো পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত ব্যানার ফেস্টুন হ্যান্ডবিল ও লিফলেট ছবি সাদা-কালো হতে হবে। ব্যানার হ্যান্ডবিল ও লিফলেটে এবং ফেস্টুনে প্রার্থীর প্রতীক ও নিজের ছবির সঙ্গে দলীয় প্রধানের পোট্রেট ছবি ছাপাতে পারবেন।
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোনো ব্যানার লিফলেট ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাবে না। কোনো প্রার্থী কোনো নির্বাচনী এলাকায় ২০টির বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার করতে পারবে না। নির্বাচনী প্রচারণায় এবং ভোটগ্রহণের সময় ড্রোন, কোয়াডকপ্টার বা এরূপ যন্ত্র ব্যবহার যাবে না।