খালেদা জিয়ার অবস্থা জানাতে গিয়ে কাঁদলেন ডা. জাহিদ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সার্বিক পরিস্থিতি ব্রিফিংয়ের একপর্যায়ে কেঁদে ওঠেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
রাজধানীর বসুন্ধরায় এভারকেয়ার হাসপাতালের ফটকের সামনে আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এই ব্রিফিং হয়।
ব্রিফিংয়ে ‘সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, আপনারা ধৈর্য ধরুন...দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। ইনশা আল্লাহ...’ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠেন ডা. জাহিদ হোসেন।
এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে আজ দেশের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতীক, সেটি প্রমাণিত। সেই লক্ষ্যেই আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করেছেন ধৈর্য ধারণ করার জন্য। উনি বিরামহীনভাবে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। কাজেই আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া চিকিৎসা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।’
এ সময় কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেও ব্রিফিংয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক।
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে উনার সুস্থতার জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, দেশবাসীর দোয়া ও সারা পৃথিবীর অনেক মানুষের উনার প্রতি ভালোবাসার কারণেই হয়তোবা উনি এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আমরা আশা করি।’