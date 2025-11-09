হোম > রাজনীতি

নির্বাচনের পরিবেশ ঘোলাটে করা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির কাজ নয়: আমীর খসরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দাবি আদায়ের নামে রাস্তায় নেমে চাপ সৃষ্টি করা মানে ঐকমত্য নয়। যারা নির্বাচনের পরিবেশকে ঘোলাটে করতে চাইছে, তারা গণতন্ত্রের পক্ষের গোষ্ঠী নয়। আজ রোববার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

আমীর খসরু বলেন, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে। অন্য কোনো দিকে যাওয়ার সুযোগ নেই। দেশের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে মুক্তি চায়। সবাই নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ভোটের দিনেই গণভোট করার বিধান সংবিধানে নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি তবু উদার হয়ে ভোটের দিন গণভোটে রাজি হয়েছে। এখন কেউ জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইলে, তা হবে অগণতান্ত্রিক।

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আগামী সংসদে কী পাস হবে না হবে, তা আগামী সংসদেই ঠিক হবে। তবে কেউ কেউ এখনই সেসব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে।’

সম্পর্কিত

আইএমএফের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

ঢাকা-১০ আসনে ভোটার হচ্ছেন উপদেষ্টা আসিফ, প্রার্থী হওয়া নিয়ে গুঞ্জন

খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম নিলেন জোবায়ের

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হোক: গোলাম পরওয়ার

এনসিপির ভোটের সিদ্ধান্ত সরকারের পদক্ষেপ দেখে

তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বললেন চব্বিশের শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা

নির্বাচনী প্রচারণার তোড়ে বন্ধ হবে ‘ঋণ করে ঘি খেতে’ চাওয়াদের অপপ্রচার: সালাহউদ্দিন

এত শক্তি প্রদর্শন আপনাদের মানায় না—অন্তর্বর্তী সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি সালাহউদ্দিনের

পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা চায় জামায়াত: ছাত্রদল নেতা আমান

শেখ মুজিবের রক্ষীবাহিনী ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছিল: সালাহউদ্দিন আহমদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা