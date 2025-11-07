একটি অশুভ শক্তি সংস্কার নিয়ে জটিলতা তৈরি করেছে: তাহের

একটি অশুভ শক্তি পরিকল্পিতভাবে সংস্কার নিয়ে জটিলতা তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, ‘একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্যোগে সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনো একটি অশুভ শক্তি এটা করছে। এখনই এটাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য সেই ডাকসু, রাকসু, জাকসু ও চাকসু এবং ছাত্র সমাজকে আবার বড় ধরনের ভূমিকা নিয়ে এটাকে থামিয়ে দিতে হবে ও স্তব্ধ করে দিতে হবে।’
আজ শুক্রবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচিত প্রতিনিধি সংবর্ধনা-২৫’-এর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ‘দুর্বার নেতৃত্বে গড়ি স্বপ্নের ক্যাম্পাস’ স্লোগানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কেন্দ্রীয় ইসলামী ছাত্রশিবির।
মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘জুলাই বিপ্লব নেতৃত্ব পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রক্তের বিনিময়ে হয়েছে। সারা দেশ তাঁদের সঙ্গে ছিল কোনো সন্দেহ নেই। আপনাদের সেই সংগ্রামই ফ্যাসিবাদকে বিতাড়িত করিয়েছে ভারতে। কিন্তু এই সংগ্রাম শেষ হয়নি। আপনাদের সেই সংগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের দুর্নীতিকে প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দিতে হবে।’
জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘যে স্পিরিট, যে চেতনায় তরুণ ছাত্ররা-ছাত্রীরা একটি আদর্শবাদী দলকে সমর্থন দিয়েছিল বা এখনো দিয়ে যাচ্ছে, আগামী নির্বাচনে ৪ কোটি তরুণ ছাত্রসমাজ যেন সেই ধারাবাহিকতা রাখে এবং দেশের একটি পজিটিভ পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে আদর্শবাদী দল এবং দলগুলোকে বিজয়ী করে। সেই বিজয়ের জন্য মাঠে অংশগ্রহণ করে সেইভাবে তরুণ সমাজের মাইন্ডকে প্রস্তুত করার জন্য আপনাদের (শিক্ষার্থীদের) এখন থেকে ভূমিকা নিতে হবে।’
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আপনাদের সেইরকম ছোট ছোট করে মেসেজ তৈরি করতে হবে, ছোট ছোট করে থিম তৈরি করতে হবে, ছোট ছোট করে আইডিয়া তৈরি করতে হবে। সারা বাংলাদেশে তরুণদের সেই স্পিরিটে গ্রামে গ্রামে, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে সংগঠিত করার জন্য যে ঢেউ...তা অব্যাহত রাখতে হবে। ইনশা আল্লাহ, আমরা দেখছি বা আশা করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রিফ্লেকশন, এটাই বাংলাদেশ হবে। আগামী নির্বাচনে তারই প্রভাবে আরেকটি মিরাকল হতে পারে, আমরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।’
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এ ছাড়া ডাকসু, জাকসু, রাকসু, চাকসুর ভিপিসহ নেতৃবৃন্দ, জামায়াত, শিবির ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।