শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর-২ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ। দলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা মিতু খোকন চন্দ্র বর্মণের পক্ষে মনোনয়ন ফরম নেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নির্বাহী সদস্য খোকন বর্তমানে মুখের চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় রয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে মাহমুদা মিতু বলেন, ‘খোকন চন্দ্র বর্মণ ভাই মস্কোতে সেকেন্ড বারের মতো চিকিৎসায় আছেন। তার ফেস রিকন্সট্রাকশনের চিকিৎসায় আছেন। তিনি শেরপুর-২ আসনে এনসিপি থেকে মনোনয়ন নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার পক্ষ থেকে আমি খোকন ভাইকে মনোনয়ন নিয়ে দিলাম।
তিনি দ্রুতই দেশে ফিরবেন এবং ইনশা আল্লাহ খোকন সুস্থ হয়ে শেরপুর-২ আসনের হাল ধরবেন। ফ্যাসিস্ট হাসিনার গুলিতে ফেস হারানো ভাইটিকে একদিন আমরা সংসদে দেখব।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের দিন গত বছরের ৫ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন খোকন। ওই দিনের একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, গুলিতে খোকনের ঠোঁট, মাড়ি, নাক-মুখের অংশের মাংস প্রায় খুলে পড়ছে। তাঁর মুখ ও পুরো শরীর রক্তাক্ত। এই অবস্থায় তিনি একজনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ান। খোকন নিজেই আঙুলের ছাপ দিয়ে মোবাইলের লক খোলেন। সেই মোবাইল থেকে একজন খোকনের বড় ভাই খোকা চন্দ্র বর্মণকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর জানান।
খোকনকে প্রথমে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল থেকে পাঠানো হয় মিরপুরে ডেন্টাল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর পাঠানো হয় বার্ন ইনস্টিটিউটে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় পাঠানো হয় খোকনকে।