হোম > রাজনীতি

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর-২ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ। দলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা মিতু খোকন চন্দ্র বর্মণের পক্ষে মনোনয়ন ফরম নেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নির্বাহী সদস্য খোকন বর্তমানে মুখের চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় রয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে মাহমুদা মিতু বলেন, ‘খোকন চন্দ্র বর্মণ ভাই মস্কোতে সেকেন্ড বারের মতো চিকিৎসায় আছেন। তার ফেস রিকন্সট্রাকশনের চিকিৎসায় আছেন। তিনি শেরপুর-২ আসনে এনসিপি থেকে মনোনয়ন নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার পক্ষ থেকে আমি খোকন ভাইকে মনোনয়ন নিয়ে দিলাম।

তিনি দ্রুতই দেশে ফিরবেন এবং ইনশা আল্লাহ খোকন সুস্থ হয়ে শেরপুর-২ আসনের হাল ধরবেন। ফ্যাসিস্ট হাসিনার গুলিতে ফেস হারানো ভাইটিকে একদিন আমরা সংসদে দেখব।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের দিন গত বছরের ৫ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন খোকন। ওই দিনের একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, গুলিতে খোকনের ঠোঁট, মাড়ি, নাক-মুখের অংশের মাংস প্রায় খুলে পড়ছে। তাঁর মুখ ও পুরো শরীর রক্তাক্ত। এই অবস্থায় তিনি একজনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ান। খোকন নিজেই আঙুলের ছাপ দিয়ে মোবাইলের লক খোলেন। সেই মোবাইল থেকে একজন খোকনের বড় ভাই খোকা চন্দ্র বর্মণকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর জানান।

যাত্রাবাড়ী এলাকায় পুলিশ পাখির মতো গুলি করে: খোকন চন্দ্র বর্মণ

খোকনকে প্রথমে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল থেকে পাঠানো হয় মিরপুরে ডেন্টাল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর পাঠানো হয় বার্ন ইনস্টিটিউটে। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় পাঠানো হয় খোকনকে।

সম্পর্কিত

আট দিনে ১ হাজার মনোনয়ন ফরম বিক্রি করল এনসিপি, লক্ষ্য ৩ হাজার

জুলাই সনদ আদেশের খসড়া তৈরির সময় আসিফ নজরুলের মাথায় ছিল বিএনপির প্রেসক্রিপশন: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

বাম দল-সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান সিপিবির

এনসিপির সঙ্গে আইএমএফের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

আরোপিত আদেশ দিয়ে সংসদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা যাবে না: সালাহউদ্দিন

তিন উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টাকে মিসগাইড করছেন: তাহের

অবিলম্বে গণভোটের আলাদা তারিখ ঘোষণার আহ্বান জামায়াতসহ ৮ দলের

এনসিপির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় বাড়ল

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা