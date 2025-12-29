হোম > রাজনীতি

এনসিপির হয়ে নির্বাচনে অংশ নেবেন না যুবশক্তি নেত্রী দ্যুতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী। ফাইল ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হয়ে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন দলটির সহযোগী সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী। আজ সোমবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।

ফেসবুক পোস্টে দ্যুতি লিখেছেন, ‘নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করছি না, সেটা আমার দলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নয়। বরং আমার দলের সিদ্ধান্ত দলের বহু নেতা-কর্মীর স্বপ্নভঙ্গের কারণ বলে মনে করি।’

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১০-দলীয় জোটের অংশ হতে ইচ্ছুক নন জানিয়ে দ্যুতি লিখেছেন, ‘জামাত-এনসিপিসহ ১০ দলীয় জোটের অংশ হিসেবে থাকতে ইচ্ছুক নই এবং দলের সকল কার্যক্রম থেকে নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখছি। পরবর্তী চূড়ান্ত সীদ্ধান্ত খুব দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে।’

