পঞ্চগড়-১ আসনের মনোনয়ন ফরম নিলেন সারজিস

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন দলটির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। আজ রোববার সন্ধ্যায় বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তিনি এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
পঞ্চগড়-১ আসনটি সদর উপজেলা, তেঁতুলিয়া ও আটোয়ারী উপজেলা (বোদা পৌরসভার অংশ বাদ) নিয়ে গঠিত। এই আসনে বিএনপি থেকে লড়তে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জমির।
সারজিস আলমের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় তাঁর সমর্থকেরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পরে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে সারজিস আলম বলেন, পঞ্চগড়ের মানুষের সমর্থন ও দোয়া থাকলে এই জেলায় সব ধরনের চাঁদাবাজি ও অপকর্মের কবর রচনা করা হবে। পঞ্চগড়ের স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজানো হবে। এনসিপির সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার হবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন। পাশাপাশি শিল্পকারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান তিনি।
এ সময় সেখানে উপস্থিত সারজিস আলমের একজন সমর্থক জানান, তিনিই সারজিসের মনোনয়ন ফরমের ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করবেন।
সারজিসের হাতে মনোনয়ন ফরম তুলে দেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জানান, আজ পর্যন্ত এনসিপির ১ হাজার ১০০ মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম বিক্রি চলবে। এরপর ২১ ও ২২ নভেম্বর মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।