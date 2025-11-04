হোম > রাজনীতি

বিএনপি প্রার্থী না দেওয়ায় ভিপি নুরকে নিয়ে জল্পনা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। কিন্তু পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা ও দশমিনা) আসনে বিএনপি কোনো প্রার্থী ঘোষণা না করায় রাজনৈতিক অঙ্গনে গুঞ্জন উঠেছে, আসনটি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরের জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে। গণঅধিকার পরিষদ বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিলে আসনটি নুরুল হকের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে।

এদিকে দলের প্রার্থী তালিকায় আসনটিতে কারও নাম না থাকায় স্থানীয় বিএনপি নেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

জানা গেছে, পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকায় স্থানীয় নেতা-কর্মীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে অনেকে এটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

গত সোমবার বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৩৭টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। পটুয়াখালীর চারটি আসনের মধ্যে দুটি শূন্য রাখা হয়।

দলের প্রার্থী ঘোষণার পর বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হাসান মামুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লেখেন, ‘প্রিয় গলাচিপা-দশমিনাবাসী, আপনারা ধৈর্য ধরুন ও আশঙ্কামুক্ত থাকুন। যেকোনো পরিস্থিতিতে বিএনপি পটুয়াখালী-৩ আসনে প্রার্থী দেবে, ইনশা আল্লাহ।’

এর আগে আসনটিতে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষ ও বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনাও ঘটে। এমনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন একপর্যায়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, গণঅধিকার পরিষদ নির্বাচনী জোটের বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে স্থিতিশীল রাজনীতি ও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ভবিষ্যতে নির্বাচনী জোট করলেও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীরা নিজ দলের প্রতীক ট্রাক নিয়ে নির্বাচন করবেন।

