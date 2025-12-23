১১৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের, মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপির নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক জোট জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ১১৯ আসনে ১৩১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীর হোটেল শেরাটনের বলরুমে সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির (জেপি) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ ও জোটের প্রধান সমন্বয়ক গোলাম সারোয়ার মিলন।
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ১১৯ আসনের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা:
১. জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও হেভিওয়েট প্রার্থী
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ: চট্টগ্রাম-৫ (চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট)
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু: পিরোজপুর-২ (চেয়ারম্যান, জেপি)
এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার: পটুয়াখালী-১ (মহাসচিব, জাতীয় পার্টি)
অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ: ঢাকা-১০ (সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান, জাপা)
অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক চুন্নু: কিশোরগঞ্জ-৩ (নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাপা)
শেখ শহিদুল ইসলাম: মাদারীপুর-৩ (মহাসচিব, জেপি)
গোলাম সারোয়ার মিলন: মানিকগঞ্জ-২ (প্রধান সমন্বয়ক, ফ্রন্ট)
শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর: ফরিদপুর-২ (সাবেক এমপি)
নাসরিন জাহান রতনা: বরিশাল-৬ (সাবেক এমপি)
শফিকুল ইসলাম সেন্টু: ঢাকা-১৩ (জাপা নেতা)
লিয়াকত হোসেন খোকা: নারায়ণগঞ্জ-৩ (সাবেক এমপি)
২. জাতীয় পার্টির (জাপা) অন্যান্য প্রার্থী
নুরুল ইসলাম মিলন: কুমিল্লা-৮ (সাবেক এমপি)
নুরুল ইসলাম ওমর: বগুড়া-৬ (সাবেক এমপি)
ইয়াহ ইয়া চৌধুরী: সিলেট-২ (সাবেক এমপি)
মেজর (অব.) রানা মোহাম্মদ সোহেল: নীলফামারী-৩ (সাবেক এমপি)
পনির উদ্দিন আহম্মেদ: কুড়িগ্রাম-২ (সাবেক এমপি)
নাজমা আক্তার: ফেনী-১ (সাবেক এমপি)
সিরাজুল ইসলাম চৌধরী: চট্টগ্রাম-১২ (সাবেক এমপি)
মো. নজরুল ইসলাম: চট্টগ্রাম-৭ (সাবেক এমপি)
অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম চাকলাদার: টাঙ্গাইল-৫
ইঞ্জিনিয়ার মামুন অর রশীদ: জামালপুর-৪ (সাবেক এমপি)
সোলায়মান আলম শেঠ: চট্টগ্রাম-৯
তপু রায়হান: ঢাকা-১৭ (জহির রায়হানের পুত্র)
মো. জসিম উদ্দিন ভুইয়া: নেত্রকোনা-৩
সরদার শাহজাহান: পাবনা-১
মোবাবর হোসেন আজাদ: নোয়াখালী-৪
ফকরুল আহসান শাহজাদা: বরিশাল-৩
মো. বেলাল হোসেন: লক্ষীপুর-১
আমানত হোসেন আমানত: ঢাকা-১৬
জাহাঙ্গীর আলম পাঠান: ঢাকা-১৪
শাহ জামাল রানা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩
মাতলুব হোসেন লিয়ন: সাতক্ষীরা-২
মো. ইলিইয়াস উদ্দিন: শেরপুর-১
মো. রেজাউর রাজী স্বপন চৌধুরী: ঠাকুরগাঁও-১
রাশেদুল ইসলাম: নীলফামারী-৪
নিগার সুলতানা রানী: লালমনিরহাট-২
শফিকুল ইসলাম বাদশাহ মিয়া: গাইবান্ধা-১
বরুন সরকার: রাজশাহী-১
অধ্যাপক কামরুজ্জামান: রাজশাহী-৩
তরিকুল ইসলাম স্বাধীন: পাবনা-৬
সুমন ঘোষ: মাগুরা-১
আলমগীর সিকদার: মাগুরা-২
এস এম আল যোবায়ের: বাগেরহাট-১
মাইনুল হাসান রাসেল: বরগুনা-১
মো. মহসিন হাওলাদার: পটুয়াখালী-২
মো. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার: পটুয়াখালী-৪
গাজী সোহেব কবির: বরিশাল-৪
এম এ কুদ্দুস খান: ঝালকাঠি-২
ডা: সেলিমা খান: ঝালকাঠি-১
সেকান্দার আলী মুকুল বাদশা: পিরোজপুর-৩
ইদি আমিন এপোলো: ঢাকা-৯
এস এম আমিনুল হক সেলিম: ঢাকা-১১
হাজী নাসির উদ্দিন সরকার: ঢাকা-১২
অ্যাডভোকেট মাসুদুর রহমান মাসুদ: শরীয়তপুর-১
জাহাঙ্গীর আহমেদ: ময়মনসিংহ-৪
জাফর আহমেদ রাজু: ফেনী-২
মো. শামসুল আলম: কক্সবাজার-১
অ্যাডভোকেট মো. তারেক: কক্সবাজার-৩
শেখ মোহাম্মদ আলী: ঢাকা-১৮
৩. জেপি ও অন্যান্য শরিক দলের প্রার্থী
সালাহ উদ্দিন মাহমুদ: কক্সবাজার (জেপি)
মো. রুহুল আমিন: কুড়িগ্রাম-৪ (জেপি, সাবেক এমপি)
মাহিন হোসেন: ঝালকাঠি-২ (জেপি)
মো. আসাদুজ্জামান: ঠাকুরগাঁও-৩ (জনতা পার্টি)
শওকত মাহমুদ: কুমিল্লা-৫ (জনতা পার্টি)
গোলাম মোর্শেদ রনি: নারায়ণগঞ্জ-৪ (জাতীয় ইসলামী মহাজোট)
কে এম জাহাঙ্গীর: ঝিনাইদহ-২ (তৃণমূল বিএনপি)
দীপক কুমার পালিত: চট্টগ্রাম-৯ (তৃণমূল বিএনপি)
টি এম জহিরুল হক তুহিন: বরিশাল-৬ (তৃণমূল বিএনপি)
লায়ন আফরোজা বেগম: ঢাকা-১৮ (তৃণমূল বিএনপি)
শাহ জামিল আমিরুল: মেহেরপুর-২ (সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট)
মির্জা আজম: খুলনা-১ (বাংলাদেশ স্বাধীন পার্টি)
ডাক্তার মুনির হোসেন: চাঁদপুর-৩ (বাংলাদেশ স্বাধীন পার্টি)
এম আর করিম: টাঙ্গাইল-২ (এ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেটিক পার্টি)
আতাউর রহমান বিল্লাহ: গাইবান্ধা-৪ (ডেমোক্রেটিক পার্টি)
লস্কর হারুন অর রশীদ: ঢাকা-১০ (নাগরিক পার্টি)
খোকন চন্দ্র মজুমদার: ফেনী-৩ (লিবারেল গ্রীন পার্টি)
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল: বরিশাল-৪ (জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ)
নূর মো. মনির: শরীয়তপুর-১ (সার্বজনীন দল)
আবু নাসের অহেদ ফারুক: নোয়াখালী-১ (জাতীয় ইসলামী জোট)
আবু লায়েস মুন্না: শেরপুর-১ (সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট)
৪. যেসব আসনে দ্বৈত প্রার্থী (দুজন করে) দেওয়া হয়েছে
ফ্রন্ট ১১টি আসনে একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে:
১. ঢাকা-১০
২. বরিশাল-৬
৩. ঢাকা-১৭
৪. চট্টগ্রাম-৯
৫. শেরপুর-১
৬. শরীয়তপুর-১
৭. ঢাকা-১৮
৮. বরগুনা-১
৯. বরিশাল-৪
১০. ঝালকাঠি-২
১১. টাঙ্গাইল-৮
সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যে দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, সারা দেশে মব সন্ত্রাস চলছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে, রাজনৈতিক নেতা ও দেশ বরেন্য সাংবাদিক কেউ মবের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না।
তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে অগ্নিসংযোগ, নূরুল কবীরের মতো বরেণ্য সাংবাদিককে নাজেহাল, ময়মনসিংহে প্রকাশ্যে হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মেরে তাঁর মরদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া, লক্ষ্মীপুর বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন দিয়ে তার শিশুকন্যাকে হত্যা, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর ও ছায়ানটে ভাঙচুর হামলা, উদীচী, আওয়ামী লীগ নেতাদের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ, ভারতীয় সরকারি হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলার অপচেষ্টা, খুলনায় এনসিপি নেতাকে গুলির ঘটনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ রকম নাজুক অবস্থায় রয়েছে।
হাওলাদার বলেন, ‘দেশ এখন অনিরাপদ ও অগ্নিগর্ভ। সাথে চলছে ভয়াবহ মব সন্ত্রাস। এ অবস্থায় সরকার কীভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচন উপহার দেবে, তা আমাদের জানা নেই।’