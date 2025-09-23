গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এমনটি লেখেন।
পোস্টটিতে তিনি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘জনগণের ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখে জামায়াতে ইসলামীকে যারা গালি দেয়, তাদের গালির জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের জন্যও মহান প্রভুর দরবারে কল্যাণের দোয়া করুন।’
জামায়াত আমির লেখেন, ‘দেশ এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার বিশাল দায়িত্ব আমাদের ওপর। দায়িত্বের এই আমানতের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।’
জামায়াত আমির লেখেন, ‘আসুন, আমরা এই কাজটাই করি। ফয়সালা মহান মাবুদের হাতে। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা ও ধৈর্যই হোক আমাদের মূল হাতিয়ার। প্রিয় বাংলাদেশকে আল্লাহ তাআলা সকল ধরনের বিপদ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।’