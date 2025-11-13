প্রধান উপদেষ্টা জুলাই সনদ লঙ্ঘন করেছেন, অভিযোগ সালাহউদ্দিনের

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে নিজেই নিজের সই করা জুলাই সনদ লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের পরপরই বিবিসি বাংলাকে এ কথা জানান তিনি।
তবে জুলাই সনদ লঙ্ঘন কীভাবে হয়েছে—এই বক্তব্যের কোনো ব্যাখ্যা দেননি এই বিএনপি নেতা।
দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলাপের পর সন্ধ্যা নাগাদ বিএনপির দলীয় প্রতিক্রিয়া জানা যাবে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ।
জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক আটটি দল জাতীয় নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট আয়োজনের দাবি করলেও, প্রথম থেকেই জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট চেয়েছে বিএনপি।