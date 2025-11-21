ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় এনসিপির শোকবার্তা

ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় শোকবার্তা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার রাতে এনসিপির সদস্য (দপ্তর) ইফতেখারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
বার্তায় বলা হয়, নরসিংদীর মাধবদীতে উৎপত্তি হওয়া কম্পনে সারা দেশে এখন পর্যন্ত ৭ জনের প্রাণহানির এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর এসেছে। তার মধ্যে রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশালে রেলিং ধসে তিনজন পথচারী এবং নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে দুজন করে মোট চারজন নিহত হয়েছেন।
অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে ঢাকার মতো অন্যান্য নগরবাসীর জীবন অত্যন্ত সংকটাপন্ন। একের পর এক অগ্নিকাণ্ডসহ, দুর্যোগ কিংবা ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটলেও সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
শোকবার্তায় আরও বলা হয়, ‘আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমিকম্পের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি চিহ্নিত করে দ্রুত টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।’
শোকবার্তায় এনসিপি ভূমিকম্পে নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।