ক্ষমতায় গেলে জনগণকে অন্ধকারে রেখে কিছুই করব না: জামায়াত আমির

ক্ষমতায় গেলে জনগণকে অন্ধকারে রেখে নয়, স্পষ্ট আলোয় এনে এ সমাজ পরিবর্তন করতে চান বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। রাজধানীর কাফরুলে মেহফিল কনভেনশন হলে আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকা-১৫ আসনের ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, ‘জনগণকে অন্ধকারে রেখে আমরা কিছুই করব না, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্পষ্ট আলোয় এনে আমরা এ সমাজটাকে পরিবর্তন করতে চাই। তবে আমাদের কথা, পচা সমাজ আর চলবে না, এ সমাজ বদলাতেই হবে। একটা বদল আমরা চাই, একটা পরিবর্তন আমরা চাই।’
রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলাতে হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অংশীদার-অংশীজনদের সঙ্গে আগে বসবেন বলে জানান শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, তাঁদের মুখ থেকে বাস্তবধর্মী কথাগুলা শুনে সেগুলোকে আমলে নেবেন এবং তারপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, কোনটার পর কোনটা হবে—সেটা অংশীজনদের জানিয়েই করা হবে।
যুবসমাজের উদ্দেশে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের লড়াই তোমাদের হাতে সমাজ তুলে দেওয়ার জন্য। তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও এটাকে ধারণ করার জন্য।’