হোম > রাজনীতি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির নেতাদের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে এনসিপির নেতারা। ছবি: এনসিপি

বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এ সব তথ্য জানিয়েছেন।

এ সাক্ষাতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

নাহিদ ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে এই সফর এবং গণতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশের উত্তরণে ভুটানের অব্যাহত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।

এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্য এবং আইসিটি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শেরিং তোবগে।

এ সাক্ষাতে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

সম্পর্কিত

সংলাপে বাদ পড়ার কথা কমনওয়েলথকে জানাল জাতীয় পার্টি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জামায়াতের বৈঠক

এভারকেয়ারে ভর্তি হলেন খালেদা জিয়া

মজলুম জালিম হচ্ছে, ফ্যাসিবাদবিরোধীরা ফ্যাসিবাদী হচ্ছে: মাহফুজ আলম

জরুরি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে খালেদা জিয়া

বিএনপি কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কানুন বাতিল করবে: সালাহউদ্দিন

‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে’—শাহজাহান চৌধুরীর মন্তব্য নিয়ে যা বলল জামায়াত

কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা