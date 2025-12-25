হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে গুলশানের বাসভবনের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে গুলশানে তাঁর বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফেরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে রাজধানীর গুলশানে তাঁর বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছেন দলটির নেতা-কর্মীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবনের সামনের সড়কে জড়ো হওয়া বিএনপি নেতা-কর্মীরা নানা স্লোগান দিচ্ছেন।

গুলশানে তারেক রহমানের বাসভবনের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকঢোল পিটিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল নিয়ে এসেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। বিজেপি চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থর নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত হয়েছেন তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে।

এদিকে তারেক রহমানের বাসভবনে সামনের সড়ক বন্ধ করে দিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

এর আগে, বেলা ১টার দিকে তারেক রহমানের সঙ্গে লন্ডন থেকে ঢাকায় আসা তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমান গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবনে পৌঁছান। পরে তারেক রহমানের লাগেজ ও মালামালও আনা হয়েছে এখানে।

সম্পর্কিত

আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য পিপল অব মাই কান্ট্রি: তারেক রহমান

বিমানবন্দর থেকে তিন ঘণ্টায় সংবর্ধনা মঞ্চে তারেক রহমান

গণসংবর্ধনা মঞ্চে তারেক রহমান

‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন, যার থেকে ইচ্ছা কেড়ে নেন’

এভারকেয়ারের সামনে অপেক্ষায় নেতা-কর্মীরা, ‘একনজর’ দেখতে চান তারেক রহমানকে

ফেসবুকের ফ্রেমে তারেক রহমানের দেশে ফেরা

জাইমা রহমানের সেলফিতে যে বই নিয়ে আলোচনায় মেতেছে নেটিজেনরা

তারেক রহমানকে স্বাগত জানালেন জামায়াত আমির

বাসায় পৌঁছেছেন ডা. জুবাইদা ও জাইমা রহমান

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: বিমানবন্দর সড়কে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, গণপরিবহনশূন্য মহাসড়ক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা