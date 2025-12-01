হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

লন্ডনে চিকিৎসা নিয়ে গত মে মাসে দেশে ফেরেন খালেদা জিয়া। এ সময় তাঁর সঙ্গে ডা. জাহিদ ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য জানাবেন দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি ছাড়া অন্য কারও থেকে প্রাপ্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ২টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, ‘সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে—দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য গণমাধ্যমে উপস্থাপন করবেন বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রফেসর ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।’

এতে আরও বলা হয়েছে, ‘অতএব, অযাচিত, যাচাইবিহীন বা বিভ্রান্তিমূলক কোনো তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করুন।’

খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে খালেদা জিয়া

এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে শয্যাশায়ী খালেদা জিয়া। তাঁর লিভারে সমস্যা, কিডনির কর্মক্ষমতা কমে গেছে, শ্বাসকষ্টসহ একাধিক শারীরিক জটিলতা একসঙ্গে দেখা দিয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর রাতে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছে।

গত শুক্রবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর শারীরিক অবস্থাকে ‘অত্যন্ত সংকটজনক’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরদিন শনিবার তিনি আরও বলেছিলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে নেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা বর্তমানে নেই।

সম্পর্কিত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলেন রেজা কিবরিয়া, প্রার্থী হচ্ছেন কোন আসনে

বিএনপির রাজনীতি: তফসিল হলে ফিরবেন তারেক

খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত সেক্রেটারি

জাপা ও জেপির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট, মুখপাত্র হাওলাদার

১৭০ আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডির প্রার্থী ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা