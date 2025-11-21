হোম > রাজনীতি

তোফায়েল আহমেদের স্ত্রী আনোয়ারার মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

ষাটের দশকের ছাত্ররাজনীতির আলোচিত মুখ, আওয়ামী লীগের একসময়ের প্রভাবশালী নেতা তোফায়েল আহমেদের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম আনু মারা গেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তাঁর মত্যু হয় বলে জানিয়েছেন আনোয়ারার ভাই পিন্টু তালুকদার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।

প্রয়াত আনোয়ারা বেগমের পরিবারের সদস্যরা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কিডনি জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন আনোয়ারা। বুধবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর ভোলার বাংলাবাজার ফাতেমা খানম জামে মসজিদে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করার কথা রয়েছে বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।

কলেজজীবনেই ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় তোফায়েল আহমেদ ১৯৬৪ সালে বিএসসি পাস করার বছরেই বিয়ে করেন। ভোলা শহরের আনোয়ারা বেগমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তান তাসলিমা আহমেদ জামান মুন্নী পেশায় চিকিৎসক।

সম্পর্কিত

সরকার আগে থেকে সতর্ক থাকলে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেত: তারেক রহমান

সেনাকুঞ্জে খালেদা জিয়া

সেনাকুঞ্জে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা-৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন কিনলেন সেই রিকশাচালক সুজন

তত্ত্বাবধায়ক পুনর্বহালে জনগণ ভোটাধিকার ফিরে পাবে: জামায়াত

ঢাকার তিন আসনে উপদেষ্টা আসিফের মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দ, দুটিতে এনসিপির প্রার্থী নাহিদ ও জারা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার জুলাই সনদের ভিত্তিতে গঠন করতে হবে: এনসিপি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালের রায় ফ্যাসিস্ট তৈরির পথ রুদ্ধ করবে: রিজভী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগামী নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্য করবে: আমীর খসরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা