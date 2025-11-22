হোম > রাজনীতি

‘হাসিনাবিরোধী আন্দোলন করেনি’ বলায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

‘গত ১০ বছরে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যমান কোনো আন্দোলন করেনি’ মর্মে বক্তব্য দেওয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ২২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানান।

বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশের একজন অন্যতম বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। জাতি তাঁর নিকট থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এ ধরনের অসত্য ও মনগড়া বক্তব্য আশা করে না। ‘গত ১০ বছরে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যমান কোনো আন্দোলন করেনি’ মর্মে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পেটুয়া বাহিনী আন্দোলনরত জনতার ওপর জুলুম-নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চালিয়েছিল; জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাজপথ মুক্ত করেছিল।

এ সময় ডিএমপি কমিশনার বেনজীর আহমেদ ঢাকার রাজপথে আন্দোলনরত নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর ভয়াবহ পৈশাচিক হামলা চালিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতি গড়ে তুলেছিল।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী কারও সঙ্গে আপস করেনি। জামায়াতে ইসলামী সব সময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী ছিল। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকার জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ ৫ নেতাকে সাজানো ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে এবং আরও ৫ শীর্ষ নেতাকে বিচারের নামে প্রহসন করে কারাগারে বন্দি রেখে তিলে তিলে হত্যা করে।

অপর দিকে জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামকে দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে কারাগারে আটক রেখেছিল। তিনি দীর্ঘ কারাভোগের পর আইনি লড়াই করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন।

দেশবাসী যেখানে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিদায় করেছে, সেখানে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির পরিবর্তে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি কারও কাম্য হতে পারে না।

সম্পর্কিত

আসনের জন্য এনসিপি কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না: নাহিদ ইসলাম

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ

জুলাই চেতনা নিয়ে ব্যবসা না করার অনুরোধ সালাহউদ্দিন আহমদের

ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিরুদ্ধে গত ১০ বছর তাঁদের দেখিনি— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন ফখরুল

গণতন্ত্রবিরোধীরা নির্বাচন বিলম্বিত করার চক্রান্ত করছে: আমীর খসরু

শোষণমূলক পুঁজিবাদের বদল ছাড়া ফ্যাসিবাদ হটানো যাবে না: মাসুদ রানা

ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় এনসিপির শোকবার্তা

ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক প্রকাশ

হাইকোর্টকে উপেক্ষা করে চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের দিতে যাচ্ছে সরকার: রুহিন হোসেন প্রিন্স

নির্বাচন পরিচালনায় ১৬ উপকমিটি গঠন এনসিপির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা