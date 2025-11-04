তহবিল সংকটে ভুগছে তরুণদের দল এনসিপি

জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তহবিল সংকটে ভুগছে। দলের আয়ের অন্যতম উৎস ‘ক্রাউড ফান্ডিং’ বা গণচাঁদা সংগ্রহে আশানুরূপ সাড়া মিলছে না। রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না থাকায় প্রবাসীরাও সরাসরি এনসিপিকে টাকা পাঠাতে পারছেন না। এখন পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে আদায় করা চাঁদার টাকাতেই চলছে দলের কার্যক্রম। কিন্তু যে পরিমাণ চাঁদা আসছে, তা দল পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেতারা। এমন অবস্থায় নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় তহবিল সংগ্রহে নতুন ক্যাম্পেইনের পরিকল্পনা করছে দলটি।
দলে তহবিল সংকটের কথা স্বীকার করেছেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ এস এম সাইফ মোস্তাফিজ। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের অফিসের ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যদের দেওয়া টাকায় চলছে। তবে আমরা বড় কোনো কর্মসূচি ও অন্য কিছু ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তহবিল না থাকায় সমস্যায় পড়ছি। সারা দেশের তৃণমূল কমিটি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা করা যাচ্ছে না।’
এনসিপির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের কেন্দ্রীয় অস্থায়ী কার্যালয়ের ভাড়াসহ আনুষঙ্গিক খরচ পাঁচ লাখ টাকা। এই ভবনের দুটি তলায় এনসিপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অফিস রয়েছে। ভবনের ১৬ তলায় এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়। আর তৃতীয় তলা জাতীয় যুবশক্তিসহ এনসিপির অঙ্গ ও সহযোগী কয়েকটি সংগঠনের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৬ তলার ভাড়া ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, আর তৃতীয় তলার ভাড়া ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া সার্ভিস চার্জ ও ইউটিলিটিস বাবদ মাসে গড়ে এক লাখ টাকা পরিশোধ করতে হয়। দলের নেতারাই এই টাকা দিয়ে থাকেন বলে জানান সাইফ মোস্তাফিজ।
দলের খরচ চালানোর জন্য তহবিল বাড়াতে গত অক্টোবরের শুরুতে এনসিপির নির্বাহী কাউন্সিলের সভায় আলোচনা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাহী কাউন্সিলের ৫৭ জন সদস্য প্রতি মাসে ন্যূনতম এক হাজার টাকা করে দেবেন। এ ছাড়া প্রত্যেক সদস্য নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে থেকে পাঁচজনের তালিকা দেবেন, যাঁরা প্রতি মাসে দলীয় তহবিলে অনুদান দেবেন। তবে নির্বাহী কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্যই পাঁচজনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিতে পারেননি বলে জানা গেছে।
এনসিপির সদস্যদের জন্যও প্রতি মাসে চাঁদা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে অনেকে এটা দিতে পারেন না বলে জানান দলের নেতারা।
এনসিপির তহবিল সংকট সম্পর্কে দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, ‘একদিকে প্রচারণা আছে, এনসিপি কিংস পার্টি, অন্যদিকে এনসিপিতে তহবিল সংকট। কিংস পার্টির এই ভ্রান্ত প্রচারণা এনসিপিকে পিছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। আশা করি, নিবন্ধন প্রাপ্তির পর দেশ-বিদেশে অবস্থান করা বাংলাদেশি নাগরিকেরা এনসিপিকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেবেন।’
চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন দল হিসেবে এনসিপির যাত্রা শুরু হয়। দলটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত তাদের ১৫টি অঙ্গসংগঠন রয়েছে। ৫০টি জেলা কমিটি ও ৩২৩টি উপজেলা কমিটি রয়েছে। সারা দেশে দলের মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় ২২ হাজার। দল গঠনের পর থেকে প্রায় ৭০ হাজার সদস্য ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি ফরমের দাম ১০০ টাকা। এই বাবদ ৭০ লাখ টাকা এসেছে।
ক্রাউড ফান্ডিংয়ে সাড়া কম
চলতি বছরের ৫ জুন ক্রাউড ফান্ডিং অর্থাৎ গণচাঁদা সংগ্রহের কাজ শুরু করে এনসিপি। সে সময় দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন জানান, ওয়েবসাইটে গিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এনসিপির কেন্দ্রীয় তহবিলে দলের শুভাকাঙ্ক্ষী, সদস্য ও সাধারণ মানুষ অনুদান দিতে পারবেন। একই সঙ্গে সরাসরি এনসিপির কার্যালয়ে রসিদ সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে অনুদান দেওয়া যাবে।
গত প্রায় পাঁচ মাসে এনসিপির তহবিলে ৬৫ লাখ টাকা গণচাঁদা এসেছে বলে জানিয়েছেন কোষাধ্যক্ষ সাইফ মোস্তাফিজ। তাঁর দেওয়া তথ্য এবং এনসিপির ক্রাউড ফান্ডিং ওয়েবসাইটের চিত্র বলছে, শুরুর দিকে গণচাঁদার ক্ষেত্রে ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও পরে এতে ভাটা পড়েছে। গত তিন মাসে গণচাঁদা তহবিলে যুক্ত হয়েছে মাত্র ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা।
এর মধ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসে যুক্ত হয়েছে ৩৯ হাজার ৫৫৫ টাকা। ২০ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর সাত দিনে জমা পড়েছে ১২ হাজার ২১৩ টাকা।
সর্বোচ্চ গণচাঁদা ঢাকা থেকে, সর্বনিম্নে গোপালগঞ্জ
এনসিপির ক্রাউড ফান্ডিং ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন মাসে সর্বোচ্চ গণচাঁদা এসেছে ঢাকা জেলা থেকে। এই জেলার ৫২ জন দাতা মোট ৫১ হাজার ৩২২ টাকা দিয়েছেন। অন্যদিকে সবচেয়ে কম চাঁদা এসেছে গোপালগঞ্জ থেকে। গত তিন মাসে এই জেলা থেকে মাত্র একজন চাঁদা দিয়েছেন, যার পরিমাণ পাঁচ টাকা।
এনসিপিকে গণচাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষ পাঁচ জেলা হলো—ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুর। আর সবচেয়ে কম গণচাঁদা এসেছে যথাক্রমে গোপালগঞ্জ, লালমনিরহাট, ঝালকাঠি, কুড়িগ্রাম ও বরিশাল জেলা থেকে। ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, গত তিন মাসে প্রবাস থেকে চারজন মোট ২ হাজার ২৫০ টাকা পাঠিয়েছেন।
সাইফ মোস্তাফিজ জানান, দলের নিবন্ধন না থাকায় প্রবাসীরা সরাসরি এনসিপিকে টাকা পাঠাতে পারেন না। এ কারণে ক্রাউড ফান্ডিংয়ের গতি কিছুটা মন্থর। এরপরেও যাঁরা টাকা দিয়েছেন, তাঁরা দেশে থাকা কারও মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।
এনসিপির আর্থিক নীতিমালায় কী আছে
গত জুনে এনসিপি নিজেদের আর্থিক ও তহবিল পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করে। সেখানে বলা হয়েছে, সদস্যদের মাসিক ফি দিতে হবে। নীতিমালায় ‘১০০ টাকা ক্যাম্পেইন’ ও ‘ছোট দান, বড় স্বপ্ন’-এর উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ক্ষুদ্র অনুদান সংগ্রহে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে দলের কাজে গণমানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত অনুদান থেকে আয় আসবে। নীতিমালায় দলীয় আয়ের মধ্যে টি-শার্ট, মগ, বই বিক্রি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, অনলাইন কোর্স থেকে আয়ের কথা বলা হয়েছে।
অনলাইন গণচাঁদার ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে ডিজিটাল রসিদের মাধ্যমে দেশের এবং দেশের বাইরে প্রবাসীরা অর্থ দিতে পারবেন। করপোরেট অনুদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে শুধু বৈধ এবং নৈতিক উৎস থেকে টাকা গ্রহণযোগ্য হবে। কোনো কালোটাকা, অজানা উৎস, বিদেশি সরকার বা অপরাধসংশ্লিষ্ট অর্থ গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ বলে নীতিমালায় উল্লেখ আছে। নীতিমালায় প্রতি ছয় মাস পর অভ্যন্তরীণ অডিট এবং প্রতিবছর বাহ্যিক নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে হিসেবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আগে এনসিপির আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা।
দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেন, ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করে না। তবে আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করি। নির্বাচনের আগেই আমাদের দলের এখন পর্যন্ত যত খরচ হয়েছে এবং প্রোগ্রামে আমাদের খরচ কীভাবে হয়েছে, সব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারব।’