হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করা হয়েছে। পরে আজ সোমবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছাগল দুটির মাংস গরিব–দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বিএনপি তরফ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করে গরিব দুস্থদের মাঝ দান করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ দুপুরে মোহাম্মদপুরে দলের কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুব ইসলামের বাসভবনে দোয়ার আয়োজন শেষে ছাদকা দেওয়া হয়। এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

এ সময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, সিসিইউতে পূর্বের মতোই বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে, কারও বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা রফিকুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম, ডা. মাহবুবুর রহমান শামীম, ডা. জাহিদুল কবির, সাংবাদিক রাশেদুল হক, ওমর ফারুক কায়সার, ডা. আউয়াল, জাকির হোসেন, রাজু আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বিষয়ে ডা. জাহিদ ছাড়া কারও তথ্য না প্রচারের অনুরোধ বিএনপির

খালেদা জিয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা: মির্জা ফখরুল

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলেন রেজা কিবরিয়া, প্রার্থী হচ্ছেন কোন আসনে

বিএনপির রাজনীতি: তফসিল হলে ফিরবেন তারেক

খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত সেক্রেটারি

জাপা ও জেপির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট, মুখপাত্র হাওলাদার

১৭০ আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জেএসডির প্রার্থী ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা