খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করা হয়েছে। পরে আজ সোমবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছাগল দুটির মাংস গরিব–দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
বিএনপি তরফ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করে গরিব দুস্থদের মাঝ দান করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ দুপুরে মোহাম্মদপুরে দলের কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুব ইসলামের বাসভবনে দোয়ার আয়োজন শেষে ছাদকা দেওয়া হয়। এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।
এ সময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, সিসিইউতে পূর্বের মতোই বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে, কারও বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এ সময় বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা রফিকুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম, ডা. মাহবুবুর রহমান শামীম, ডা. জাহিদুল কবির, সাংবাদিক রাশেদুল হক, ওমর ফারুক কায়সার, ডা. আউয়াল, জাকির হোসেন, রাজু আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।