হোম > রাজনীতি

হাদি গুলিবিদ্ধের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাল জাপা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও ওসমান হাদি। ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় পার্টি (আনিসুল)। আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় পার্টি (জাপা) একাংশের ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব ও ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এ নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে এ নৃশংস হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, বৃহস্পতিবার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই খোদ রাজধানীর বুকে ওসমান হাদির মতো একজন পরিচিত মুখ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী নৃশংস হামলার শিকার হলো। এ ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। এই অবস্থায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ, ওসমান হাদির সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্পর্কিত

সুদানে ৬ সেনা নিহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

হাদির ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার বন্ধ ঘোষণা

এআই দিয়ে তৈরি ছবি বুঝতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন রিজভী

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস পালনের আহ্বান জামায়াত আমিরের

নির্বাচন অত সহজ হবে না–আমার কথাই সত্যি হচ্ছে: তারেক রহমান

হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় জামায়াত

বক্তব্যে ভুয়া ছবির উল্লেখ করায় রিজভীকে ক্ষমা চাইতে বললেন ডাকসু ভিপি সাদিক

গণতন্ত্রের ‘টর্চ বেয়ারার’ তারেক রহমানের অপেক্ষায় বাংলাদেশ: আমীর খসরু

হাদি আমার সন্তান সমতুল্য, গুলিবিদ্ধের সংবাদে মানসিকভাবে আহত হয়েছি: মির্জা আব্বাস

ওসমান হাদি আওয়ামী লীগের অন্যতম টার্গেট ছিলেন: রাশেদ খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা