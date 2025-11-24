আবুল সরকার উসিলায় ‘ডকুমেন্টারির গাত্রদাহ’ আমার উপর ঢালছেন— সমালোচনার জবাবে ফারুকী

মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকার গ্রেপ্তারের ঘটনার পর সরকার ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা হিসেবে নিজের বিরুদ্ধে চলমান সমালোচনার জবাব দিয়েছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, আবুল সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তারের পর তাঁর পক্ষ থেকে ‘যা যা করার বা বলার তা তা’ করেছেন এবং বলেছেন। এর বেশি ফেসবুকে লেখা ‘সঙ্গত কারণে’ সম্ভব না।
ফারুকী লিখেছেন, ‘এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার কিছু ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন লক্ষ্য করছি। কোনো সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় না— লক্ষ্য ফারুকী। এদের মাঝে কয়েকজনকে চিনি যারা আমাদের কমন সার্কেলের আড্ডায় বলেছে, ফারুকীর মিনিস্ট্রি যেসব ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে এটা তো দেশে ইনক্লুসিভ রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর!!! অর্থাৎ বিচার, অপরাধ স্বীকার এবং অনুশোচনার আগেই উনারা যার প্রতি সফ্ট তাকে গ্রাউন্ড তৈরি করতে দিতে হবে। অনুমান করি, সেই প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া গাত্রদাহ আবুল সরকার উসিলায় এখন আমার উপর ঢালছেন হয়তো।’
ডকুমেন্টারির ‘কাজটা আমাকে করতেই হবে’ মন্তব্য করে সমালোচকদের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, ‘কারণ শহীদেরা আমাকে এই কাজ করতেই পাঠিয়েছে। আই অ্যাম সরি টু মেক ইউ ফিল আনকমফোরটেবল। এবং সামনে আমাদের মন্ত্রণালয় আরো আনকমফোরটেবল কাজে হাত দিবে। ইতিহাস গায়েব করে অথবা এর নির্বাচিত অংশ পেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইনটেলেকচুয়াল কলোনি বানানোর যে প্রকল্প চলে আসছে বহু বছর, সেটাকে একদল তরুণ গবেষক যাচাই বাছাই করে দেখার কাজে হাত দিয়েছে। ফলে আমাকে আরো আক্রমণ করার জন্য তৈরি হতে অনুরোধ করছি।’