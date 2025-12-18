নির্বাচন ও ওসমান হাদির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের জরুরি সভা

দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদির স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট জরুরি সভা করেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
জোটের মুখপাত্র নাহিদ ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সহসভাপতি সাইদুল খন্দকারসহ জোটভুক্ত তিন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।
সভায় হাদির ওপর হামলাকারীরা এখনো গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আরও উদ্যমী ও সঠিক ভূমিকা দাবি করে ওসমান হাদির ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানো হয়।
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের জন্য সমন্বিত প্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে একটি উপকমিটি এবং জোটের রাজনৈতিক ইশতেহার, ব্র্যান্ডিং ও প্রচারণা কৌশল প্রণয়নের জন্য পৃথক আরেকটি উপকমিটি গঠন করা হয়।
এ ছাড়া সভায় ফ্যাসিবাদের মূল শক্তি ও তাদের দোসরদের নানাভাবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে জোটের নেতারা তীব্র সমালোচনা করে বলেন, প্রয়োজনে জেলা ও আসনভিত্তিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে ফ্যাসিবাদের প্রক্সিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে তিন দলের নগর, জেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বয় সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, এবি পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. আব্দুল ওহাব মিনার, কর্নেল (অব.) দিদারুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া প্রমুখ।