শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে: যুব বাঙালি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখ যোদ্ধা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও অদলীয় রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তার তারুণ্যের প্রতীক ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুব বাঙালি। সংগঠনটি বলছে, ওসমান হাদির মৃত্যুতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া শোক ও ঐক্যের মাঝে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। যা কি না জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঐক্যকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের শামিল। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তিসমূহকে সতর্ক ও সংযত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সংগঠনটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাবে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাকে কাঠামোগত রূপ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে একটি সুযোগ সন্ধানী মহল আগে থেকেই অভ্যুত্থানকারী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।’
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আধিপত্যবাদবিরোধী ওসমান হাদির ওপর হামলা রাজনৈতিক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও জাতীয় ঐক্যে ফাটলের ইঙ্গিত বহন করে, তাঁর মৃত্যুতে যখন জাতি পুনরায় ঐক্যের সুযোগ পেয়েছে তখন সেই সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সংবাদমাধ্যম, সাংস্কৃতিক সংগঠনে অগ্নিসংযোগ এবং সাংবাদিক ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর হামলা চালাচ্ছে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ওসমান হাদি কখনোই সংবাদমাধ্যম কিংবা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে সমর্থন করতেন না, সুতরাং তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যারা এসব নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে—তারা কখনই ওসমান হাদিকে ধারণ করে না।’ এমন পরিস্থিতিতে ছাত্র-যুবসমাজ, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তিসমূহকে সতর্ক, সংযত ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।