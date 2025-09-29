হোম > রাজনীতি

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: এনসিপির ‘নীরবতার’ অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করলেন অলিক মৃ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অলিক মৃ। ছবি: ফেসবুক

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিক্ষোভ, সহিংসতা ও গুলিতে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে সেখানে ১৪৪ জারি হয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে।

এই ঘটনা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘নীরবতার’ অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক অলিক মৃ। গারো সম্প্রদায়ের এই তরুণ নেতা কেন্দ্রীয় কমিটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।

এনসিপির নেতা হান্নান মাসউদের বিতর্কিত বক্তব্যকে ‘মিথ্যাচার’ বলে আখ্যায়িত করে অলিক মৃ এই ‘নীরবতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং দলের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ সোমবার বেলা সোয়া ১১টার কিছু পরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে অলিক মৃ তাঁর পদত্যাগের কথা জানান। তিনি লেখেন:

‘খাগড়াছড়িতে আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণ, আদিবাসীদের ওপর হামলা, আদিবাসীদের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং তিনজন আদিবাসীকে হত্যার ঘটনা নিয়ে এনসিপির নীরবতা এবং ধর্ষণ নিয়ে এনসিপির নেতা আবদুল হান্নান মাসউদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদে আমি অলিক মৃ এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) পদ থেকে পদত্যাগ করে দলের ই-মেইল এবং দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। এনসিপির জন্য শুভ কামনা। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।’

অলিক মৃর অভিযোগের সূত্র ধরে ফেসবুকে হান্নান মাসউদের একটি বক্তব্যের ভিডিও পাওয়া যায়। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। ভারত আমাদের পার্বত্য অঞ্চল কেড়ে নিতে চায়। একটা ভুয়া ধর্ষণের ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা আমাদের বাঙালি ও পার্বত্য পাহাড়িদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।’

অলিক মৃর পদত্যাগের ঘটনার কিছুক্ষণ পর এক ফেসবুক পোস্টে হান্নান মাসউদ লেখেন, ‘আবারও বলছি—একটি ধর্ষণের ঘটনাকে সামনে এনে পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে ৷...আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে যারা হুমকির মুখে ফেলবে, তাদের বিরুদ্ধে আমি জীবন দিয়েও লড়ে যাব। এসব ফালতু সুশীলগিরি এবার থামান।’

পাহাড়ি এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই খাগড়াছড়িতে উত্তেজনা শুরু হয়। এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দ্রুত সহিসংতা ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এর মধ্যেই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হন।

