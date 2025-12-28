হোম > রাজনীতি

গণঅধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

হাসান আল মামুন।

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে রাশেদ খানের পদত্যাগের পর বর্তমান সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুনকে দলটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে দলটির সর্বোচ্চ ফোরামের অনলাইন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উচ্চতর পরিষদ, নির্বাহী কমিটি এবং বিভিন্ন ইউনিট প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাসান আল মামুন ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের আহ্বায়ক ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দলীয় সভায় হাসান আল মামুনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। তাকেই পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা তা পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গতকাল শনিবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রাশেদ খানের বিএনপিতে যোগদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে রাশেদ খানের বিএনপিতে যোগদানের খবর জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। একই সঙ্গে বিএনপি থেকে তাঁর মনোনয়নেরও ঘোষণা দেন। এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

