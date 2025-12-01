খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে আগের মতোই, বিভ্রান্ত হবেন না: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, এভারকেয়ার হাসপাতালে আগের মতোই দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। এ বিষয়ে কারও কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান বিএনপির এ নেতা।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘এভারকেয়ার হাসপাতালে আগের মতোই ম্যাডামের চিকিৎসা চলছে। দয়া করে, যে যা-ই বলুক, এ ব্যাপারে কারও কথায় কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।’
বিএনপির এ নেতা আরও বলেন, ‘বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সার্বক্ষণিক ম্যাডামের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত আছেন। তাঁদের কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাঁর চিকিৎসা চলছে, এটাই আপগ্রেড।’
এদিকে, দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) অবস্থা স্থিতিশীল আছে। চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ম্যাডামকে নিয়ে যে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, এটা সঠিক নয়। কেউ এতে বিভ্রান্ত হবেন না।’
বিএনপির চেয়ারপারসনের রোগমুক্তি কামনায় দোয়া করতে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সর্বশেষ অবস্থার বিষয়ে গণমাধ্যমকে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।