প্রতীক পেল এনসিপি, বাসদ মার্ক্সবাদী ও আমজনগণ

জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে দল তিনটির জন্য প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
ইসি জানিয়েছে, এনসিপিকে শাপলা কলি, বাংলাদেশ আমজনগণ পার্টিকে হ্যান্ডশেক (করমর্দন) ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলকে (মার্ক্সবাদী) কাঁচি প্রতীক দেওয়া হচ্ছে।
এর আগে, আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ আমজনগণ পার্টি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)—এই তিন নতুন দলকে নিবন্ধন দিতে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
ইসি সচিব আরও জানান, আগামীকাল বুধবার এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। এ দলগুলোর বিষয়ে কোনো দাবি-আপত্তি থাকলে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত করা যাবে। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে কমিশন।