তিন দিন ধরে একই অবস্থায় খালেদা জিয়া: জাহিদ হোসেন

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্তে তাঁকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
আজ শনিবার রাত ৯টায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার থেকে এখন পর্যন্ত একই অবস্থায় আছেন খালেদা জিয়া। তাঁকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি তা গ্রহণ করতে পারছেন। চিকিৎসা নিতে নিতে আশা করি তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।
জাহিদ বলেন, ২৭ নভেম্বর থেকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা অব্যাহত রয়েছে।
জাহিদ হোসেন বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর, নির্দেশনা দিচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আমাদের দেশের মেডিকেল বোর্ডের পাশাপাশি তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, চীনসহ বেশ কিছু দেশের চিকিৎসকদের সমন্বয়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো হলে এবং মেডিকেল বোর্ড পরামর্শ দিলে তাঁকে বিদেশে নেওয়া হবে।
হাসপাতাল এলাকায় খালেদা জিয়াসহ অন্য রোগীদের চিকিৎসা নির্বিঘ্ন করতে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে বিএনপির সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়েছেন জাহিদ। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালে যথাসম্ভব কম ভিড় করে সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করবেন। এ সংকটময় মুহূর্তে সবার সহযোগিতা চাই।’