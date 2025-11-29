হাসপাতালে খালেদা জিয়াকে দেখতে যাচ্ছেন এনসিপি নেতারা

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে আজ সকালে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে যাচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন নেতা।
আজ শনিবার, সকাল ১০টায় এনসিপির পক্ষ থেকে এই প্রতিনিধি দলটি হাসপাতালে যাবে বলে দলীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন—সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ।
এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।