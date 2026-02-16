ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাসায় তারেক রহমান

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ রেজাউল করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাসায় গেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে রাজধানীর বেইলি রোডে রেজাউল করিমের বাসায় সাক্ষাৎ ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সৈয়দ রেজাউল করিম বলেন, ‘জনাব তারেক রহমান যে রাজনৈতিক সৌহার্দ দেখিয়েছেন তা অনন্য। দীর্ঘ আলাপচারিতায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে একাকার হয়ে দেশ গঠনের ওপরে গুরুত্বারোপ করেছি। তিনিও রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের সহায়তা চেয়েছেন। জবাবে সকল ভালো কাজের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার এবং দেশ-জাতি ও ইসলামের স্বার্থ বিরোধী কাজের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছি।’
রেজাউল করিম আরও বলেন, ‘জনাব তারেক রহমান প্রতিবাদের আগে আলোচনা করার আহবান জানান, আমরা তা সাদরে গ্রহণ করেছি।’
দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিয়ে জনাব তারেক রহমান যে সৌজন্যবোধের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা করলেন তা প্রশংসনীয়।’
বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম, মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব ইউনুস আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।