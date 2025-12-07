খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি আগামী মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বেবিচকের একজন কর্মকর্তা জানান, উড়োজাহাজটিকে সকাল ৮টায় অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খালেদা জিয়াকে নেওয়ার পর একই দিন রাত ৯টার দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির ঢাকা ত্যাগ করার কথা রয়েছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, খালেদা জিয়ার মেডিকেল টিমের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে সময়সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে।
জানা গেছে, কাতার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মানভিত্তিক এফএআই অ্যাভিয়েশন গ্রুপ থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ঢাকা–লন্ডন দীর্ঘ রুটের মেডিকেল ট্রান্সফারের জন্য উপযোগী এই বিশেষায়িত বিমান সব ধরনের জরুরি চিকিৎসা-সুবিধা নিয়ে আসছে।