কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এই সরকারের কাজ নয়: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীতে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এবং জবাবদিহিমূলক একটি সরকার প্রতিষ্ঠাই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অবশ্যই কারও দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এই সরকারের কাজ নয়। এ কারণে বিএনপি সরকারের প্রতি কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করার পরিবর্তে ভিন্নমতের জায়গাগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে।’

আজ শনিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মতুয়া বহুজন সমাজ ঐক্য জোট আয়োজিত হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সম্মেলনে তারেক রহমান বলেন, ‘স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশাল সুযোগ অপেক্ষমাণ। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে আমাদের রাজপথের আন্দোলনের সঙ্গী কারও কারও ভূমিকা দেশে আপনার এবং আমার বহু মানুষের অধিকার এবং সুযোগকে বিনষ্ট করার হয়তো একটি পরিস্থিতি তৈরি করছে। দেশ যদি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তাহলে পলাতক ফ্যাসিবাদী অপশক্তির পুনর্বাসনের পথ সুগম হতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী শাসনামলে ফ্যাসিবাদের রোষানলে থেকে বাঁচতে ফ্যাসিবাদবিরোধীদের কেউ কেউ যে উপায়ে গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করেছিল, পরাজিত ফ্যাসিবাদী অপশক্তিও বর্তমানে একইভাবে গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করে দেশকে গণতন্ত্রের উত্তরণের পথকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে কি না—সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানাতে চাই।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘৫ আগস্টের পরাজিত পলাতক শক্তি কোনো দলের আড়ালে গুপ্ত কৌশলে ভূমিকা রেখে যাতে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার সুযোগ না পায়, গুপ্ত বাহিনীর সে অপকৌশল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যতম প্রধান কৌশল হচ্ছে একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য বজায় এবং বহাল রাখা। এ কারণেই বিএনপি ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সমঝোতা এবং সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি সমুন্নত রেখেছে।’

হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ক্ষমতায় নিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি স্লোগানে স্লোগানে বলেন, ‘হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই ধানের শীষে ভোট চাই, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ভাই-ভাই ধানের শীষে ভোট চাই।’

হিন্দুসহ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনাদের অনেক দাবিদাওয়া আছে। বিএনপি এসব দাবির পক্ষে। তবে দাবি পূরণে তারেক রহমানকে ক্ষমতায় আনতে হবে। এ লক্ষ্যে তারেক রহমানকে সহযোগিতা করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা নিরাপদ বাংলাদেশ দেখতে চাই। সেই নিশ্চয়তাই তারেক রহমান দেবেন।’

