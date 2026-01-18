তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়।
সাক্ষাতে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্দেশে এবং বিএনপি মহাসচিবের অনুমোদনে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল গঠিত হয়। বিএনপি চেয়ারম্যান লন্ডনে থাকা অবস্থায় জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন।