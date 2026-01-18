হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রোববার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়।

সাক্ষাতে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্দেশে এবং বিএনপি মহাসচিবের অনুমোদনে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল গঠিত হয়। বিএনপি চেয়ারম্যান লন্ডনে থাকা অবস্থায় জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন।

সম্পর্কিত

নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীদের জন্য বিএনপির নির্দেশনা

নাহিদ ও নাসীরুদ্দীনকে ইসির শোকজ বিধিবহির্ভূত: এনসিপি

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

ইসলামী আন্দোলনের ফয়জুল করীমের আসনে প্রার্থী দেবে না জামায়াত

একটি দলের শীর্ষ নেতার অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও প্রটোকল পক্ষপাতমূলক আচরণ: জামায়াত

ইসির আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ, কিছু কর্মকর্তা নির্দিষ্ট দলের হয়ে কাজ করছেন: মির্জা ফখরুল

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

২৭ আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করল এনসিপি

তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রাজিল ও সুইস রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা